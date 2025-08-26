Ричмонд
Омич превратил квартиру в нарколабораторию с плантацией конопли

В суд направлено дело в отношении 40-летнего омича, который выращивал у себя в квартире наркосодержащие растения.

Следствие установило, что мужчина не только выращивал коноплю, но и перерабатывал её части в готовый к употреблению наркотический препарат.

Следователь отдела полиции № 5 УМВД России по Омску выяснил, что обвиняемый на протяжении нескольких лет употреблял каннабис, собирая части дикорастущего растения, а с весны решил самостоятельно выращивать его у себя дома.

«Фигурант разместил плантации в квартире на улице Константина Заслонова, а через три месяца собрал первый урожай», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УНК УМВД России по Омской области установили причастность мужчины к незаконной деятельности. При задержании у него изъяли 15 кустов конопли в специальных боксах и полимерные контейнеры с готовым наркотическим веществом общей массой 1,428 кг. Кроме того, в квартире обнаружили пакеты с высушенными листьями весом 440 граммов.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.