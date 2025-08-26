Омич превратил квартиру в нарколабораторию с плантацией конопли

Сотрудники УНК УМВД России по Омской области установили причастность мужчины к незаконной деятельности. При задержании у него изъяли 15 кустов конопли в специальных боксах и полимерные контейнеры с готовым наркотическим веществом общей массой 1,428 кг. Кроме того, в квартире обнаружили пакеты с высушенными листьями весом 440 граммов.