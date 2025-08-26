В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем

В Новосибирске водитель автобуса скончался во время выполнения рейса, сообщает Госавтоинспекция региона. Неуправляемое транспортное средство повредило три припаркованные иномарки.
В 07 часов 50 минут на территории Ленинского района водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом «Нефаз» (маршрут № 60), по предварительным данным, у дома № 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные Cherry Tiggo, Toyota Mark, Volkswagen Polo.
В ГАИ пояснили: водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина смерти устанавливается медработниками.
Пассажиры автобуса, как подчеркивается, не пострадали. В припаркованных иномарках никого не было.