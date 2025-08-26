Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем

В Новосибирске водитель автобуса скончался во время выполнения рейса, сообщает Госавтоинспекция региона.

В Новосибирске водитель автобуса скончался во время выполнения рейса, сообщает Госавтоинспекция региона. Неуправляемое транспортное средство повредило три припаркованные иномарки.

В 07 часов 50 минут на территории Ленинского района водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом «Нефаз» (маршрут № 60), по предварительным данным, у дома № 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные Cherry Tiggo, Toyota Mark, Volkswagen Polo.

В ГАИ пояснили: водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина смерти устанавливается медработниками.

Пассажиры автобуса, как подчеркивается, не пострадали. В припаркованных иномарках никого не было.