Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет, выполняющий рейс Лондон — Пекин, экстренно сел в Нижневартовске

Самолет, выполняющий рейс Лондон — Пекин, экстренно сел в Нижневартовске. Предварительно, у самолета авиакомпании Air China отказал двигатель. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Самолет, выполняющий рейс Лондон — Пекин, экстренно сел в Нижневартовске. Предварительно, у самолета авиакомпании Air China отказал двигатель. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что Boeing 777−39L (ER) вылетел в 21:43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 6:23 (по московскому времени). Самолет приземлился лишь с одним работающим двигателем, при этом капитан самостоятельно дорулил до перрона.

— Скорее всего, компания отправит за пассажирами резервный борт вместе с техниками и деталями, ибо такой лайнер в Нижневартовске точно местные техники починить не смогут, — цитирует одного из очевидцев Telegram-канал.

23 августа два самолета едва не столкнулись лоб в лоб в московском аэропорту Домодедово. Диспетчер сообщил одному из лайнеров взлетать с полосы, на которую должен был приземлиться другой самолет.

На следующий день летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира.