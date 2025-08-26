Самолет, выполняющий рейс Лондон — Пекин, экстренно сел в Нижневартовске. Предварительно, у самолета авиакомпании Air China отказал двигатель. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Boeing 777−39L (ER) вылетел в 21:43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 6:23 (по московскому времени). Самолет приземлился лишь с одним работающим двигателем, при этом капитан самостоятельно дорулил до перрона.
— Скорее всего, компания отправит за пассажирами резервный борт вместе с техниками и деталями, ибо такой лайнер в Нижневартовске точно местные техники починить не смогут, — цитирует одного из очевидцев Telegram-канал.
23 августа два самолета едва не столкнулись лоб в лоб в московском аэропорту Домодедово. Диспетчер сообщил одному из лайнеров взлетать с полосы, на которую должен был приземлиться другой самолет.
На следующий день летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира.