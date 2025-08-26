В Челябинской области арестован 18-летний курьер мошенников

В областном полицейском главке уточнили, что затем выяснилась причастность задержанного студента к другим аналогичным случаям. Молодой человек уже успел ранее побывать в Южноуральске, где он забрал 720 тысяч рублей у 51-летней женщины, а в Каслях он получил 510 тысяч рублей от 77-летней жительницы. Кроме того, в том же Южноуральске ему нужно было забрать миллион рублей у пенсионера, но здесь вовремя среагировали родные, которые приехали и прогнали курьера.