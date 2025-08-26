В Челябинской области арестован 18-летний курьер мошенников

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Курьером злоумышленников оказался 18-летний студент из Челябинска. Молодого человека мошенники отправили в Еткульский район, где он должен был взять у 91-летней женщины 120 тысяч рублей и перевести эти деньги кураторам. Но на месте его уже ждали полицейские. Оказалось, что бдительность проявили сотрудники банка, которые позвонили в правоохранительные органы после визита к ним бабушки, снявшей наличность.
В областном полицейском главке уточнили, что затем выяснилась причастность задержанного студента к другим аналогичным случаям. Молодой человек уже успел ранее побывать в Южноуральске, где он забрал 720 тысяч рублей у 51-летней женщины, а в Каслях он получил 510 тысяч рублей от 77-летней жительницы. Кроме того, в том же Южноуральске ему нужно было забрать миллион рублей у пенсионера, но здесь вовремя среагировали родные, которые приехали и прогнали курьера.
«На допросе молодой человек признался, что получал адреса своих жертв от кураторов по интернету. С ними он познакомился в одном из иностранных электронных сервисов обмена сообщениями, когда искал информацию о дополнительном заработке. Деньги потерпевших студент переводил на указанные мошенниками счета, оставляя себе определенный процент от суммы», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Следователи нескольких территориальных ОВД возбудили четыре уголовных дела, которые соединены сейчас в одно производство. Расследованием занимается следователь ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Юноше уже предъявили обвинение. Также Центральный районный суд Челябинска отправил его под стражу на 1 месяц и 27 дней.