Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области арестован 18-летний курьер мошенников

Молодого человека задержали с поличным в Еткульском районе, когда тот приехал к очередной жертве.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Курьером злоумышленников оказался 18-летний студент из Челябинска. Молодого человека мошенники отправили в Еткульский район, где он должен был взять у 91-летней женщины 120 тысяч рублей и перевести эти деньги кураторам. Но на месте его уже ждали полицейские. Оказалось, что бдительность проявили сотрудники банка, которые позвонили в правоохранительные органы после визита к ним бабушки, снявшей наличность.

В областном полицейском главке уточнили, что затем выяснилась причастность задержанного студента к другим аналогичным случаям. Молодой человек уже успел ранее побывать в Южноуральске, где он забрал 720 тысяч рублей у 51-летней женщины, а в Каслях он получил 510 тысяч рублей от 77-летней жительницы. Кроме того, в том же Южноуральске ему нужно было забрать миллион рублей у пенсионера, но здесь вовремя среагировали родные, которые приехали и прогнали курьера.

«На допросе молодой человек признался, что получал адреса своих жертв от кураторов по интернету. С ними он познакомился в одном из иностранных электронных сервисов обмена сообщениями, когда искал информацию о дополнительном заработке. Деньги потерпевших студент переводил на указанные мошенниками счета, оставляя себе определенный процент от суммы», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи нескольких территориальных ОВД возбудили четыре уголовных дела, которые соединены сейчас в одно производство. Расследованием занимается следователь ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Юноше уже предъявили обвинение. Также Центральный районный суд Челябинска отправил его под стражу на 1 месяц и 27 дней.