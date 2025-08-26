В российском городе здание больницы сошло со свай

На месте незамедлительно работают аварийные службы, которые проводят оценку состояния постройки. По предварительным данным, причиной происшествия стала именно подвижка грунта, сообщает «МК на Ямале».
Власти города оперативно отреагировали на ситуацию, заявив, что инцидент не повлиял на оказание медицинской помощи жителям. Прием пациентов ведется в стационаре больницы по адресу ул. Мира, 11а, куда были оперативно перенаправлены все потоки.
Медицинский персонал работает в штатном режиме.
Сообщается, что пострадавшее здание было введено в эксплуатацию в 1976 году и на момент происшествия продолжало функционировать. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место выехали специалисты.
