В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги

Они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Объекты принадлежат ОАО «РЖД» и обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Один из злоумышленников снял происходящее на телефон и отправил видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.