Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

72-летнюю пенсионерку из Уфы сбила девочка на электросамокате

В минувший понедельник, 25 августа, в столице Башкирии несовершеннолетняя совершила наезд на самокате на пожилую горожанку.

Источник: РИА "Новости"

Все произошло на улице 50-летия Октября, напротив дома 19А. Девочка-подросток на элекстросамокате сбила на тротуаре 72-летнюю бабушку.

Пенсионерка получила различные травмы и оказалась в больнице.