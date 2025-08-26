72-летнюю пенсионерку из Уфы сбила девочка на электросамокате

Все произошло на улице 50-летия Октября, напротив дома 19А. Девочка-подросток на элекстросамокате сбила на тротуаре 72-летнюю бабушку.
Пенсионерка получила различные травмы и оказалась в больнице.
В минувший понедельник, 25 августа, в столице Башкирии несовершеннолетняя совершила наезд на самокате на пожилую горожанку.
