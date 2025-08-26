Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области потушили лесной пожар на площади в 9,2 га

Лесной пожар в Цимлянском районе Дона полностью потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе Ростовской области потушили лесной пожар на площади в 9,2 га. Информация об этом поступила от ГУ МЧС России по донскому региону.

По данным ведомства, пламя на землях Цимлянского участкового лесничества, в районе станицы Красноярской, разгорелось вчера, 25 августа. Вызов к пожарным поступил в 16:35, в 20:30 объявили локализацию горения, а в 22 часа все потушили.

Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 20 человек, использовалось пять единиц техники.

Подпишись на нас в Telegram.