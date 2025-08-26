В Ростовской области потушили лесной пожар на площади в 9,2 га

По данным ведомства, пламя на землях Цимлянского участкового лесничества, в районе станицы Красноярской, разгорелось вчера, 25 августа. Вызов к пожарным поступил в 16:35, в 20:30 объявили локализацию горения, а в 22 часа все потушили.