13-летний мальчик съел незаваренную лапшу и умер через полчаса

13-летний мальчик скоропостижно умер в Каире после употребления трёх пачек незаваренной лапши. По данным Daily Mail, подросток почувствовал себя плохо примерно через 30 минут после обеда и пожаловался на сильные боли в животе, потливость и тошноту.

Источник: Life.ru

Ребёнка спасти не успели. Хозяина магазина, где семья купила лапшу быстрого приготовления, вызвали на допрос. Правоохранители полагали, что продукт не соответствовал стандартам безопасности, но исследование показало, что к качеству товара претензий нет.

Согласно заключению судмедэкспертов, смерть ребёнка наступила либо из-за непроходимости пищеварительного тракта, либо в результате проблемы с кишечником. И то и другое могло быть следствием употребления чрезмерного количества сырой лапши. Оно способно привести к сильному обезвоживанию и кишечной непроходимости, заявили врачи.

А что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день? На этот вопрос отвечает врач в материале Life.ru. Например, накопление веществ, которые придают лапше вкус, приведёт к сдвигам в метаболических процессах. Параллельно будет происходить повышение глюкозы и холестерина в крови, возникнут нарушения функции печени.