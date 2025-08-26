13-летний мальчик съел незаваренную лапшу и умер через полчаса

А что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день? На этот вопрос отвечает врач в материале Life.ru. Например, накопление веществ, которые придают лапше вкус, приведёт к сдвигам в метаболических процессах. Параллельно будет происходить повышение глюкозы и холестерина в крови, возникнут нарушения функции печени.