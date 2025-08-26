Ричмонд
В Иркутске у самолета Ан-24 обнаружили неисправность

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты обнаружили техническую неполадку у самолета, летевшего из Иркутска в Киренск. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел вечером 20 августа, и на данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

— По предварительной информации, во время обязательного осмотра было зафиксировано отклонение в работе воздушного винта летательного аппарата. Для расследования причин возникновения данного инцидента Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Экспертам предстоит дать оценку действиям сотрудников авиакомпании и выяснить, почему возникла эта неисправность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские с охотоведами обеспечивают безопасность из-за выходов медведей к людям в Братске.