В Иркутске у самолета Ан-24 обнаружили неисправность

Специалисты обнаружили техническую неполадку у самолета, летевшего из Иркутска в Киренск. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел вечером 20 августа, и на данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.