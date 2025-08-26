Ричмонд
В Омске маршрутка врезалась в иномарку

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Om1 Омск

В Омске вечером 25 августа произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса маршрута № 54. ДТП случилось около 19:00 на пути следования из Лукьяновки в микрорайон Рябиновка.

По предварительным данным, 64-летний водитель «Газели» не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, которым управлял 58-летний мужчина. В результате произошло столкновение, при котором у иномарки серьёзно повредилась правая боковая часть.

В салоне маршрутки в момент ДТП находились пять пассажиров, которые не пострадали. Медицинская помощь потребовалась только водителю маршрутки.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и степень ответственности участников.