Мигранта-киргиза зарезали в сквере на северо-востоке столицы

Как стало известно «МК», убийство произошло на Череповецкой улице. 22-летний ранее судимый мужчина, проживавший в квартире-притоне для наркоманов, выпивал алкоголь со своим знакомым и нелегальным мигрантом из Кыргызстана. В ходе ссоры он напал на иностранца ножом и причинил смертельные ранения, а затем попытался ударить и второго собутыльника, но тому удалось убежать. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, подозреваемый задержан.