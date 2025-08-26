Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранта-киргиза зарезали в сквере на северо-востоке столицы

Уроженец Кыргызстана погиб от удара ножом в сквере на северо-востоке столицы в ночь на вторник.

Уроженец Кыргызстана погиб от удара ножом в сквере на северо-востоке столицы в ночь на вторник.

Как стало известно «МК», убийство произошло на Череповецкой улице. 22-летний ранее судимый мужчина, проживавший в квартире-притоне для наркоманов, выпивал алкоголь со своим знакомым и нелегальным мигрантом из Кыргызстана. В ходе ссоры он напал на иностранца ножом и причинил смертельные ранения, а затем попытался ударить и второго собутыльника, но тому удалось убежать. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, подозреваемый задержан.