Брал взятки миллионами: задержан руководитель крупного госпредприятия

Задержанный в 2021-м был назначен на руководящую должность вместо попавшегося также на взятках своего предшественника.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Должностное лицо крупного госпредприятия, связанного с автопромом, задержано с поличным при получении взятки — возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили во вторник в МВД Беларуси.

«На днях оперативники задержали с поличным должностное лицо крупного государственного предприятия, обеспечивающего производственные потребности ведущих автомобильных производителей нашей страны и ближнего зарубежья», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за взяточничество, он водворен в СИЗО.

В 2021 году, отметили в ведомстве, фигурант был назначен на руководящую должность вышеуказанного предприятия, которая оказалась вакантной также из-за взяточничества предыдущего руководителя.

Назначенный на должность заместитель продолжил противоправную деятельность своего предшественника. По информации МВД, им были предприняты меры конспирации — «отключение мобильных телефонов, обсуждение преступных планов и получение взяток за пределами республики». Однако это не помогло избежать ответственности — задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

В министерстве рассказали, что по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты денежные средства и материальные ценности.

«Сумма незаконного вознаграждения исчисляется миллионами российских рублей», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что сотрудниками ГУБОПиК МВД на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции в наиболее значимых отраслях экономики.