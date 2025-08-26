Брал взятки миллионами: задержан руководитель крупного госпредприятия

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Должностное лицо крупного госпредприятия, связанного с автопромом, задержано с поличным при получении взятки — возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили во вторник в МВД Беларуси.
«На днях оперативники задержали с поличным должностное лицо крупного государственного предприятия, обеспечивающего производственные потребности ведущих автомобильных производителей нашей страны и ближнего зарубежья», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за взяточничество, он водворен в СИЗО.
В 2021 году, отметили в ведомстве, фигурант был назначен на руководящую должность вышеуказанного предприятия, которая оказалась вакантной также из-за взяточничества предыдущего руководителя.
Назначенный на должность заместитель продолжил противоправную деятельность своего предшественника. По информации МВД, им были предприняты меры конспирации — «отключение мобильных телефонов, обсуждение преступных планов и получение взяток за пределами республики». Однако это не помогло избежать ответственности — задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
В министерстве рассказали, что по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты денежные средства и материальные ценности.
«Сумма незаконного вознаграждения исчисляется миллионами российских рублей», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что сотрудниками ГУБОПиК МВД на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции в наиболее значимых отраслях экономики.