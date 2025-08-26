Брал взятки миллионами: задержан руководитель крупного госпредприятия

Назначенный на должность заместитель продолжил противоправную деятельность своего предшественника. По информации МВД, им были предприняты меры конспирации — «отключение мобильных телефонов, обсуждение преступных планов и получение взяток за пределами республики». Однако это не помогло избежать ответственности — задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.