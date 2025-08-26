Ричмонд
Взрослые отвлеклись и случилась беда: врачи борются за здоровье выпавшего из окна грудного ребенка

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна 4 этажа.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 25 августа, в Уфе произошел несчастный случай с годовалым ребенком. Как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, в 20:14 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о падении мальчика из окна четвертого этажа дома по улице Рихарда Зорге.

По предварительной информации, малыш находился дома со взрослыми и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи и дальнейшего обследования.

УГЗ обращается к родителям с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности: держать окна закрытыми, когда ребенок находится дома, не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами даже на короткое время, использовать специальные блокираторы и замки на окнах, а также предпочтительно использовать режим вертикального проветривания с фиксацией на ключ.

