Взрослые отвлеклись и случилась беда: врачи борются за здоровье выпавшего из окна грудного ребенка

УГЗ обращается к родителям с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности: держать окна закрытыми, когда ребенок находится дома, не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами даже на короткое время, использовать специальные блокираторы и замки на окнах, а также предпочтительно использовать режим вертикального проветривания с фиксацией на ключ.