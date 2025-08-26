Новосибирцев предупредили о новой мошеннической схеме со штрафами

В Новосибирске зафиксирована новая схема мошенничества: жителям города начали массово поступать фальшивые уведомления о штрафах от имени Госавтоинспекции. Сообщения рассылаются через электронную почту и мессенджеры. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».
Злоумышленники рассылают стилизованные под официальные документы PDF-файлы, в которых могут указываться реальные персональные данные получателей — имя, фамилия и номер автомобиля. В письмах содержится кнопка «Оплатить сейчас», ведущая на фишинговый сайт. При вводе реквизитов банковской карты информация мгновенно попадает к мошенникам.
Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать осторожность: не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от неизвестных отправителей. Проверять наличие неоплаченных штрафов следует исключительно через официальные ресурсы — портал «Госуслуги» или сайт ГИБДД.