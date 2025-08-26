Новосибирцев предупредили о новой мошеннической схеме со штрафами

Злоумышленники рассылают стилизованные под официальные документы PDF-файлы, в которых могут указываться реальные персональные данные получателей — имя, фамилия и номер автомобиля. В письмах содержится кнопка «Оплатить сейчас», ведущая на фишинговый сайт. При вводе реквизитов банковской карты информация мгновенно попадает к мошенникам.