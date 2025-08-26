Трех российских подростков задержали за совершение терактов

В августе текущего года они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, принадлежащие железнодорожной организации. Один из участников снимал происходящее на видео для подтверждения выполнения задания перед своим куратором.