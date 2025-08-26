Ричмонд
Трех российских подростков задержали за совершение терактов

По данным следствия, 15-летний житель Энгельса получил в мессенджере предложение совершить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.

По данным следствия, 15-летний житель Энгельса получил в мессенджере предложение совершить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Подросток согласился и вовлек в преступление двух своих 16-летних друзей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В августе текущего года они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, принадлежащие железнодорожной организации. Один из участников снимал происходящее на видео для подтверждения выполнения задания перед своим куратором.

Личности подозреваемых были установлены сотрудниками ФСБ и транспортной полиции. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет России призывает граждан проявлять бдительность в интернете и напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

