Дрозденко: При атаке дрона ВСУ в Ленобласти повреждены дома и автомобиль

При отражении атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сланцевском районе Ленинградской области осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Пострадавших нет. Поручил местной администрации определить ущерб, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области сбито более десяти беспилотников. Тогда губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.
В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. При этом там уточнили, что по шесть дронов ВСУ удалось сбить в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях.