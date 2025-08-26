В неожиданном регионе зафиксирован резкий всплеск пиратства и вооруженного разбоя

Всплеск пиратства и вооруженного разбоя зафиксирован в Малаккском и Сингапурском проливах, говорится в новом отчете экспертов. За первые шесть месяцев этого года на стратегических водных путях произошло 80 случаев пиратства и вооруженного разбоя.
Согласно новому отчету группы мониторинга по борьбе с пиратством, число случаев пиратства и вооруженного разбоя в Малаккском и Сингапурском проливах на стратегических водных путях в этом году увеличилось почти в четыре раза.
По данным Центра обмена информацией ReCAAP (ISC), за первые шесть месяцев этого года в проливах произошло 80 случаев пиратства и вооруженного разбоя. За аналогичный период прошлого года произошел 21 инцидент.
Малаккский пролив, узкий, но ключевой участок воды, расположенный между Сингапуром, Малайзией и Индонезией, имеет важное значение для мировой торговли. Он служит важнейшим морским коридором между Индийским океаном и Тихим океаном через Южно-Китайское море, напоминает The Guardian.
По словам исполнительного директора ReCAAP ISC Виджая Чафекара, большая часть инцидентов с пиратством и грабежами в этом году произошла в Сингапурском проливе, где суда вынуждены снижать скорость, чтобы пройти по узкому водному пути.
По его словам, большинство грабежей были случайными и неконфронтационными, и экипаж не пострадал.
По данным Национального бюро азиатских исследований, пролив представляет собой региональную «узкую точку», через которую ежегодно проходит около 90 000 торговых судов и 60% мировой морской торговли.
Ни один из инцидентов, произошедших в проливах в 2025 году, не был отнесен к категории 1 — наиболее серьезных, связанных с применением огнестрельного оружия или захватом заложников, — и, согласно данным ReCAAP, в 90% случаев никто не пострадал.
В семи столкновениях использовались ножи или муляжи оружия, и один член экипажа получил незначительную травму. Чаще всего жертвами нападений морских разбойников становились сухогрузы (52%), за ними следовали танкеры (24%) и контейнеровозы (11%).
Аналитики расходятся во мнениях относительно того, что стоит за этим всплеском, и некоторые предполагают связь между увеличением морских перевозок, вызванных тем, что суда стремятся отклониться от торгового маршрута по Красному морю, который все чаще нарушается йеменскими повстанцами-хуситами, нападающими на коммерческие суда.
По словам Дэниела Нг из Азиатской ассоциации судовладельцев (ASA), лица, виновные в инцидентах 2025 года, часто входили в состав организованных преступных группировок низкого уровня, действующих на отдаленных индонезийских островах, таких как Риау и Кула.
«Они подплывают к кораблям на сампанах (плоскодонных деревянных лодках), часто в темное время суток. Они забираются на борт, используя длинные шесты с крюками и веревками», — описал эксперт образ действия пиратов.
По мнению Дэниела Нг, рост числа таких случаев может быть связан с тем, что преступники становятся все более искусными в поиске «лазеек» для нарушения безопасности на борту судна, используя мобильные данные автоматической системы идентификации (AIS) в своих интересах.
«Они часто сталкиваются с финансовыми трудностями из-за таких факторов, как безработица и бедность, им необходимо пополнять свой доход, и, по-видимому, они становятся более квалифицированными в нарушении мер безопасности».
Представитель Международной морской организации (IMO) заявил, что всплеск числа инцидентов вызывает «беспокойство», и призвал все суда следовать лучшим методам управления и незамедлительно сообщать об инцидентах соответствующим властям.