В Новошахтинске потушили крупный пожар на заводе нефтепродуктов.

Огнеборцем удалось ликвидировать пламя спустя пять дней.
Крупное происшествие случилось в ночь на 21 августа в результате падения дрона. Никто из людей не пострадал, но произошло возгорание горючей смеси.
Для тушения огня привлекали специалистов из других регионов страны, а также пожарные поезда. Проводились проверки воздуха на концентрацию в нем вредных веществ. Угрозы не было обнаружено. Однако жители жаловались на жуткую вонь в городе.
Возникали и проблемы с водой из крана у жителей Новошахтинска и Красного Сулина. Так как к месту ЧП привлекались десятки автоцистерн.
Утром 26 августа глава региона сообщил, что пожар наконец ликвидировали.