Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новошахтинске потушили крупный пожар на заводе нефтепродуктов

В Новошахтинске потушили крупный пожар на заводе нефтепродуктов.

Огнеборцем удалось ликвидировать пламя спустя пять дней.

Крупное происшествие случилось в ночь на 21 августа в результате падения дрона. Никто из людей не пострадал, но произошло возгорание горючей смеси.

Для тушения огня привлекали специалистов из других регионов страны, а также пожарные поезда. Проводились проверки воздуха на концентрацию в нем вредных веществ. Угрозы не было обнаружено. Однако жители жаловались на жуткую вонь в городе.

Возникали и проблемы с водой из крана у жителей Новошахтинска и Красного Сулина. Так как к месту ЧП привлекались десятки автоцистерн.

Утром 26 августа глава региона сообщил, что пожар наконец ликвидировали.