Сийярто рассказал о нападении Украины на Словакию и Венгрию

Как передает ТАСС, министр отметил, что такие действия Киева направлены на оказание давления на Будапешт, чтобы заставить Венгрию изменить свою позицию по вопросу конфликта на Украине и потенциального членства Украины в Европейском союзе. Особое внимание Сийярто уделил реакции ЕС на происходящее. Он выразил недоумение по поводу того, что Брюссель сохраняет молчание в отношении атак на нефтепровод.