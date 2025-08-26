Сийярто рассказал о нападении Украины на Словакию и Венгрию

Особое внимание Сийярто уделил реакции ЕС на происходящее.
Атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» можно рассматривать как прямое нападение на Венгрию и Словакию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Очередная провокация Киева«: что известно о новой атаке Украины на нефтепровод “Дружба”. Карта.
Как передает ТАСС, министр отметил, что такие действия Киева направлены на оказание давления на Будапешт, чтобы заставить Венгрию изменить свою позицию по вопросу конфликта на Украине и потенциального членства Украины в Европейском союзе. Особое внимание Сийярто уделил реакции ЕС на происходящее. Он выразил недоумение по поводу того, что Брюссель сохраняет молчание в отношении атак на нефтепровод.
Ранее Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в высказываниях, представляющих угрозу для Венгрии. Он также сообщил, что в последние дни со стороны Украины были зафиксированы попытки нанесения ущерба венгерской энергетической инфраструктуре. Подобные действия воспринимаются в Будапеште как нарушение суверенитета страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, отметил, что угрозы со стороны Киева не останутся без реакции и могут негативно сказаться как на двусторонних отношениях, так и на процессе европейской интеграции Украины. Орбан добавил, что шантаж и угрозы не приведут Украину к членству в Европейском союзе.