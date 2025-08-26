«Сумма исчисляется миллионами». МВД заявило о задержании одного из руководителей крупного госпредприятия Беларуси за взятки

МВД сообщило, что руководитель крупного госпредприятия Беларуси задержан за взятки. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Брал взятки миллионами», — сказано в сообщении.
В МВД рассказали, что на днях сотрудники милиции с поличным задержали должностное лицо крупного государственного предприятия, которое обеспечивает производственные потребности ведущих автомобильных производителей Беларуси и ближнего зарубежья.
«В 2021 году с поличным при получении взятки задерживался один из руководителей указанного предприятия», — напомнили в пресс-службе.
По данным ведомства, назначенный на указанную должность его заместитель и далее продолжил противоправную деятельность. Фигурант рассчитывал, что предпринятые меры конспирации могут помочь в избежание ответственности. В МВД заявили, что обсуждение преступных планов, отключение мобильных телефонов, получение взяток за пределами Беларуси не помогло.
«По месту его жительства обнаружены и изъяты денежные средства и материальные ценности. Сумма незаконного вознаграждения исчисляется миллионами российских рублей», — привели подробности в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовное дело за взяточничество. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Он находится в СИЗО.
Тем временем в Минске милиция задержала замдиректора частной компании.
