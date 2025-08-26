«Сумма исчисляется миллионами». МВД заявило о задержании одного из руководителей крупного госпредприятия Беларуси за взятки

По данным ведомства, назначенный на указанную должность его заместитель и далее продолжил противоправную деятельность. Фигурант рассчитывал, что предпринятые меры конспирации могут помочь в избежание ответственности. В МВД заявили, что обсуждение преступных планов, отключение мобильных телефонов, получение взяток за пределами Беларуси не помогло.