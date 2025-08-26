В Уфе из окна 4 этажа выпал годовалый ребенок

Несчастный случай произошел накануне около 20 часов вечера. В единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге из открытого окна четвертого этажа выпал грудной ребенок. На место выехала бригада скорой помощи.
«По предварительной информации, мальчик, 2024 года рождения, находился дома со взрослыми, облокотился на москитную сетку», — сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
В настоящее время пострадавший находится в больнице.
В экстренных службах вновь обратились к жителям республики:
"Уважаемые родители!
Будьте внимательны. Держите окна закрытыми, если ваш ребенок находится дома.
Не оставляйте детей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Любая секунда, когда ребенок остался без вашего внимания, может стать последней в его жизни.
Чтобы избежать беды, нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ.
Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы".