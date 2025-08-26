Бойцы ВСУ неожиданным способом пытаются дезертировать с позиций в ЛНР: карта СВО 26 августа

Операторы беспилотников из новороссийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удары с помощью FPV-дронов и сбросов с коптеров по группе украинских военных на ореховском участке в Запорожской области. В оборонном ведомстве сообщили, что передвижение группы противника было зафиксировано в ходе аэроразведки в одном из населенных пунктов вблизи города Запорожья. Отмечается, что украинские бойцы попытались укрыться в подвале заброшенного здания, но расчеты FPV-дронов были направлены внутрь подвального помещения, в результате чего укрытие было разрушено, а находившиеся там военнослужащие ВСУ уничтожены.