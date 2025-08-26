Ричмонд
Троих школьников арестовали за теракты на железной дороге

В Саратовской области трое несовершеннолетних юношей заключены под стражу за теракты на железной дороге. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Юноши подожгли два релейных шкафа, заявили в ведомстве.

«Заключены под стражу трое несовершеннолетних юношей, обвиняемых в совершении террористического акта в Саратовской области», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации всем троим предъявлено обвинение в совершении террористического акта группой лиц.

Сообщается, что в августе 2025 года 15-летний подросток получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт за деньги. Он уговорил на это и двоих своих друзей. За день они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф.

Это уже не первый случай, когда подростки за деньги поджигают релейный шкаф. Ранее, 24 июля, двое 17-летних подростков подожгли один такой. Позже они были задержаны.