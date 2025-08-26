Курьер вернул деньги обманутой аферистами пожилой минчанке

Мужчина принял заказ с иностранного номера и забрал у пожилой женщины пакет с вещами и деньгами. Он привез посылку в пункт назначения, однако вскоре понял, что речь может идти о мошенничестве. Тогда он поехал обратно и вернул все пенсионерке. К тому моменту сотрудники милиции уже знали о случившемся и ожидали курьера в квартире потерпевшей.