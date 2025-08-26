Курьер вернул деньги обманутой аферистами пожилой минчанке

Мужчина принял заказ с иностранного номера и забрал у пожилой женщины пакет с вещами и деньгами. Он привез посылку в пункт назначения, однако вскоре понял, что речь может идти о мошенничестве. Тогда он поехал обратно и вернул все пенсионерке. К тому моменту сотрудники милиции уже знали о случившемся и ожидали курьера в квартире потерпевшей.
Правоохранители установили, что 83-летняя жительница Фрунзенского района стала жертвой обмана по схеме «Алло, мама». Пенсионерке позвонила плачущая женщина, которая представилась ее дочерью. Звонившая рассказала, что она якобы стала виновницей аварии. Чтобы «спасти ее от уголовной ответственности», минчанка передала курьеру Br15 тыс.
По данному факту проводится проверка.