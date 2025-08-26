Shot: жена пропавшего в Босфоре российского пловца умоляет туристов о помощи

Молодой спортсмен прилетел в Турцию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в престижном соревновании, однако на финише его так и не увидели. Сигнал с его трекера пропал во время дистанции, а личные вещи остались на берегу. Основная версия, которую сейчас рассматривают турецкие правоохранители и организаторы соревнования, — спортсмену стало плохо во время заплыва, и он мог утонуть. Об этом сообщил другой российский участник соревнований, который отметил, что Николай плыл подозрительно медленно брассом, часто останавливался и делал лишь несколько гребков.