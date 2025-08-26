Shot: жена пропавшего в Босфоре российского пловца умоляет туристов о помощи

Супруга спортсмена всю ночь обходила набережную в надежде найти информацию о муже.
В Стамбуле продолжаются поиски 29-летнего российского пловца Николая Свечникова, который исчез во время участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Супруга пропавшего спортсмена обратилась к туристам, находящимся в Стамбуле и районе Босфорского пролива, с просьбой о помощи в поисках.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТренер и рекордсмен: кто такой Николай Свечников, пропавший при попытке переплыть Босфор.
Как передает SHOT слова женщины, ни у турецкой полиции, ни у флота пока нет ни одной зацепки, которая могла бы пролить свет на местонахождение Николая. Супруга спортсмена всю ночь самостоятельно обходила набережную в надежде найти хоть какую-то информацию о муже. У пары недавно родился сын, которому сейчас всего восемь месяцев. Российское консульство в Стамбуле заверяет, что делает все возможное, однако подробностей о ходе поисков не сообщает. Родственники и друзья Свечникова не теряют надежды и самостоятельно организуют поисковые мероприятия.
Молодой спортсмен прилетел в Турцию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в престижном соревновании, однако на финише его так и не увидели. Сигнал с его трекера пропал во время дистанции, а личные вещи остались на берегу. Основная версия, которую сейчас рассматривают турецкие правоохранители и организаторы соревнования, — спортсмену стало плохо во время заплыва, и он мог утонуть. Об этом сообщил другой российский участник соревнований, который отметил, что Николай плыл подозрительно медленно брассом, часто останавливался и делал лишь несколько гребков.