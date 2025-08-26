Ричмонд
Суд приговорил трех несовершеннолетних террористов из разных регионов России

Суд приговорил троих несовершеннолетних из трех различных регионов России за совершение терактов. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Один из подростков создал канал в мессенджере, в котором пропагандировалась радикальная идеология, сообщили в ведомстве.

«Пресечена преступная деятельность несовершеннолетних, совершивших в регионах России террористические преступления», — заявила Петренко. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале СК России. Приговорены подростки из Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей. Сообщается, что несовершеннолетним назначены наказания от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

По информации ведомства, один из подростков, 17-летний юноша из Сахалинской области, создал канал в мессенджере, в котором пропагандировалась радикальная идеология. Позже он прошел обучение по обращению с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Ранее в Саратовской области заключили под стражу трех несовершеннолетних за совершение террористических актов на железной дороге. Сообщается, что они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный.