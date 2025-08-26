Суд приговорил трех несовершеннолетних террористов из разных регионов России

«Пресечена преступная деятельность несовершеннолетних, совершивших в регионах России террористические преступления», — заявила Петренко. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале СК России. Приговорены подростки из Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей. Сообщается, что несовершеннолетним назначены наказания от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.