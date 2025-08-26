Дерево, на котором прятался террорист из «Крокуса», пришлось спилить

Уточняется, что сотрудники ДПС вели погоню за машиной, на которой скрылись террористы. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. После аварии террористы разбежались по лесополосе, где их впоследствии и поймала полиция.