Мотоцикл вылетел на зрителей во время соревнований спидвею в Башкирии

В Октябрьском во время соревнований по спидвею мотоцикл вылетел за ограждение и едва не травмировал зрителей. Инцидент произошёл после столкновения 17-летнего гонщика из Балаково с соперником сразу после старта.
Байк перелетел через защитное ограждение и оказался в зоне, где находились зрители. По счастливой случайности, несколько девочек успели отпрыгнуть и не пострадали. Сам спортсмен не получил травм и продолжил участие в гонках.
Инцидент произошёл на глазах у публики, собравшейся посмотреть соревнования.