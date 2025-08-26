Мыло бы спасло? Детей в Красной Сопке мог убить яд, который не смыли водой

В Красноярском крае состоялось очередное и, возможно, предпоследнее заседание по делу о смертельном отравлении детей в Красной Сопке. Обвиняют отца погибших Дмитрия Виноградова, который накануне трагедии в доме травил мух. На этот раз выслушали защитника дихлофоса Сергей Сохранного. Кроме того, рассмотрели паспорт безопасности средства, от которого, как настаивает СК, погибли сын и трое дочерей Виноградовых. И тут вскрылась интересная деталь.
Подробности узнавала корреспондент krsk.aif.ru.
Судья перебивал.
Разработчик рецептуры советского дихлофоса, химик Сергей Сохранный живет в Барнауле, то есть в другом регионе. Поэтому как свидетеля его допрашивали по видеоконференции из зала суда по месту жительства.
К своему выступлению эксперт готовился давно. Как только в деле загадочного отравления появился дихлофос, химик стал писать в СМИ, прокуратуру и СК, что это средство не могло сгубить детей. То, что он планировал сказать на заседании, мы публиковали здесь.
«Я планировал, что все обстоятельно объясню суду, но вышло больше препирательств, в общей сложности на 14 минут, потом меня отключили», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru Сохранный.
Тем не менее, по словам адвоката, химик убедительно выступил в защиту Виноградова. Он доказывал, что детей убил другой яд.
Сергей Сохранный рассказал, как работал над созданием дихлофоса, и что средство, которым отравились дети, имеет такое же торговое название, но состав иной — еще более безопасный. Как отметил химик, основное отравляющее вещество — циперметрин.
«Это главный яд. Остальное там можно просто не учитывать, потому что, во-первых, количества маленькие, во-вторых, они в десять раз менее токсичны. У циперметрина средняя доза смертельная — 250 миллиграммов на килограмм веса. По расчетам получается: для того, чтобы отравить ребенка, весом 10 килограммов нужно два с половиной грамма чистого циперметрина, а в баллоне содержится меньше одного грамма», — сказал на суде Сохранный.
Он вновь настаивал на следственных экспериментах на белых мышах, чтобы проверить, какова точная смертельная доза и как яд разлагается в организмах теплокровных. Но судья это прерывал, ссылаясь на то, что вопросы к свидетелю заключались в другом.
Небрежность или умышленно?
После того, как секретарь суда отключил Барнаул, заседание продолжилось. Далее обсуждали паспорт безопасности средства, которое использовал Виноградов.
«То, что написано в паспорте безопасности препарата, не соответствует инструкции на обратной стороне баллона. Там сказано, что после того, как обработка закончена, нужно промыть все в доме мыльным раствором. Но потребитель этого не знает, так как производитель не указал данное на упаковке. А вот оказывается надо было и помыть все с мылом и самим помыться. Про это же говорил судмедэксперт на одном из заседаний», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru адвокат Александр Гуртовенко.
Юрист также отметил, что суду был предоставлен паспорт безопасности, подписанный в июле 2024, а на аэрозоле, который распылял его подзащитный, стоит дата изготовления — май 2024. Небрежность или производитель так сделал умышленно?
«Я уверен, что надо проверять тщательно компанию, которая выпускает это средство. На прошлых заседаниях представитель компании был допрошен. Но на большинство вопросов он ответил: “не знаю”. А это говорит либо о его некомпетентности, либо о желании что-то скрыть», — считает Гуртовенко.
Как рассказал адвокат, он поднимал на суде вопрос о похожем деле — об отравлении 10-летней школьницы в детском лагере в Хакасии. Там судмедэксперты заключили, что девочка умерла из-за средства от комаров. Причем и производитель его тот же, что и отравы, которой пользовались в Красной Сопке.
Получается, что средства в обоих случаях могли содержать яд, который судмедэксперты не нашли в телах погибших. А как он попал в аэрозоль, отдельный вопрос.
Когда вынесут приговор?
Прения сторон назначены на начало сентября. Тогда же может прозвучать последнее слово Виноградова — судья сказал к нему готовиться. Но Дмитрий уже отказался давать показания, поэтому и здесь может не высказаться. Приговор также могут вынести не следующем заседании.
Напомним, в конце сентября 2024 года в семье Виноградовых один за другим умерли сразу четверо детей 6, 9, 11 и 13 лет. Их смерть вызвала много вопросов. Сразу было понятно только одно — они отравились токсичным средством. Причем их родители выжили. А Виктория, мать погибших, на тот момент была беременна пятым ребенком.
Потом проводилось множество экспертиз. Исключались продукты, вода, крысиный яд и прочее. В феврале 2025 года судмедэксперты предоставили окончательные результаты своей работы. Они сделали вывод, что дети умерли из-за отравления инсектицидным средством системного действия, то есть от отравы для насекомых. На скамье подсудимых оказался отец погибших — Дмитрий.
Пятый ребенок Виноградовых тоже умер. Уголовное дело недавно прекратили, из-за отсутствия состава преступления. Как полагает следствие, ребенок захлебнулся рвотными массами, никто в этом не виноват.