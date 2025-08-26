Мыло бы спасло? Детей в Красной Сопке мог убить яд, который не смыли водой

«То, что написано в паспорте безопасности препарата, не соответствует инструкции на обратной стороне баллона. Там сказано, что после того, как обработка закончена, нужно промыть все в доме мыльным раствором. Но потребитель этого не знает, так как производитель не указал данное на упаковке. А вот оказывается надо было и помыть все с мылом и самим помыться. Про это же говорил судмедэксперт на одном из заседаний», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru адвокат Александр Гуртовенко.