14-летнюю девочку задержали за подготовку теракта в Красноярске

По словам юной жительницы краевого центра, она поддалась вербовке, получив в мессенджере неожиданное предложение. Неизвестный пообещал заплатить 20 тысяч рублей за поджог объекта железной дороги. Собеседник развеял сомнения подростка в законности таких действий, прислал инструкцию и рекомендации, рассказали в транспортной полиции Сибири.
Когда девочка готовилась к поджогу, ее заметил рядом с релейным шкафом машинист проходящего поезда и тут же сообщил об этом в правоохранительные органы.
Школьница задержана, ей предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения — домашний арест.