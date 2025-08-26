Ричмонд
14-летнюю девочку задержали за подготовку теракта в Красноярске

Завербованная неизвестными злоумышленниками школьница попыталась совершить террористический акт в Красноярске.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт в отношении 14-летней девочки. Оперативное сопровождение по делу обеспечивают сотрудники ФСБ и МВД, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По словам юной жительницы краевого центра, она поддалась вербовке, получив в мессенджере неожиданное предложение. Неизвестный пообещал заплатить 20 тысяч рублей за поджог объекта железной дороги. Собеседник развеял сомнения подростка в законности таких действий, прислал инструкцию и рекомендации, рассказали в транспортной полиции Сибири.

Когда девочка готовилась к поджогу, ее заметил рядом с релейным шкафом машинист проходящего поезда и тут же сообщил об этом в правоохранительные органы.

Школьница задержана, ей предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения — домашний арест.