Челябинку осудили за большой долг перед матерью

К ответственности привлекли 50-летнюю жительницу Челябинска.

Источник: Freepik

К ответственности привлекли 50-летнюю жительницу Челябинска. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, дама долгое время игнорировала обязанности перед собственной матерью, за что и была наказана.

История начинается с исполнительного листа, согласно которому женщина была должна выделять на содержание 71-летней мамы четверть прожиточного минимума для пенсионеров в нашем регионе. Подсудимую ни документ, ни жизнь родственницы особо не заботили. Жила наша «героиня» за счёт случайных заработков, тратя деньги исключительно на собственные нужды. В итоге задолженность выросла до 250 тысяч рублей.

В Тракторозаводском районном суде с учётом позиции обвинителя женщину обязали отработать долг. В течение следующих шести месяцев ей предстоит посещать исправительные работы и отдавать 5% зарплаты в пользу государства.