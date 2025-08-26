Челябинку осудили за большой долг перед матерью

История начинается с исполнительного листа, согласно которому женщина была должна выделять на содержание 71-летней мамы четверть прожиточного минимума для пенсионеров в нашем регионе. Подсудимую ни документ, ни жизнь родственницы особо не заботили. Жила наша «героиня» за счёт случайных заработков, тратя деньги исключительно на собственные нужды. В итоге задолженность выросла до 250 тысяч рублей.