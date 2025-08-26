Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несуществующие деревья хотели вырубить за Т150 млн в Семее

Семей. 26 августа. КазТАГ — В Семее выявили попытку нецелевого расходования Т150 млн при госконкурсе на вырубку сухостоя, где в документации указали требование к оборудованию для сноса деревьев до 40 метров, хотя таких деревьев в городе и регионе не существует, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Прокуратура города Семей пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму Т150 млн при проведении государственного конкурса по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелеными насаждениями. В ходе проверки конкурсной документации были выявлены завышенные и необоснованные требования к потенциальным участникам, в том числе — наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров, что является избыточным требованием, поскольку такие деревья не произрастают в Семее и несвойственны климатическим условиям Казахстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, проверка выявила расхождения между сметной и технической частями, что создавало высокий риск неправомерного использования средств. По данным генпрокуратуры, подобные условия ограничивали круг потенциальных участников и нарушали принципы добросовестной конкуренции.

По итогам принятых мер конкурс был отменен, а документация приведена в соответствие с законодательством, что позволило сохранить бюджетные средства и восстановить равные условия для участников рынка.