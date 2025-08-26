Несуществующие деревья хотели вырубить за Т150 млн в Семее

«Прокуратура города Семей пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму Т150 млн при проведении государственного конкурса по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелеными насаждениями. В ходе проверки конкурсной документации были выявлены завышенные и необоснованные требования к потенциальным участникам, в том числе — наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров, что является избыточным требованием, поскольку такие деревья не произрастают в Семее и несвойственны климатическим условиям Казахстана», — говорится в сообщении.