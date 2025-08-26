В Башкирии в реке нашли тело пожилого рыбака

По информации пресс-службы МЧС по РБ, трагический случай произошел в Краснокамском районе. 57-летний мужчина со своим 84-летним отцом отправились ранним утром на рыбалку. Вышли на пластиковой моторной лодке на реку Кама, отплыли около 700 метров и стали рыбачить. Из-за волн задняя часть лодки начала раскачиваться, наполняться водой и тонуть. Мужчины оказались в реке.