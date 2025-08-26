Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в реке нашли тело пожилого рыбака

Мужчину унесло течением, после того как их лодка начала тонуть.

Источник: МЧС по РБ

По информации пресс-службы МЧС по РБ, трагический случай произошел в Краснокамском районе. 57-летний мужчина со своим 84-летним отцом отправились ранним утром на рыбалку. Вышли на пластиковой моторной лодке на реку Кама, отплыли около 700 метров и стали рыбачить. Из-за волн задняя часть лодки начала раскачиваться, наполняться водой и тонуть. Мужчины оказались в реке.

К тому моменту, как к ним подплыли другие рыбаки, отца унесло течением. Его вытащили из воды уже без признаков жизни. Второму пострадавшему помощь медиков не потребовалась.