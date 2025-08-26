Ричмонд
В Воронежской области «Хендэ Солярис» слетел с дороги, пострадали трое человек

Авария произошла в Бобровском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 25 августа, у дома № 2а по улице Колхозная в городе Бобров случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 22:45 17-летняя местная жительница не справилась с управлением «Хендэ Солярис». Из-за этого машина слетела с дроги, после чего врезалась в препятствие.

В результате аварии пострадали трое человек — водитель и двое пассажиров, 18-летние местные жители. Всех их с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.