Криминальные авторитеты стали фигурантами громкого уголовного дела в Усолье

Как установили следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области, двое из обвиняемых, имеющие статус в криминальной иерархии, координировали деятельность запрещённой организации, используя личный авторитет. Один из них — 43-летний ранее судимый мужчина, признанный «положенцем» в 2019 году, контролировал Усолье-Сибирское и Усольский район. Он назначал «смотрящих», распределял поступающие в «общак» деньги, поддерживал осужденных в колониях и курировал распространения идеологии в регионе и за его пределами, включая СНГ.