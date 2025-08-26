Криминальные авторитеты стали фигурантами громкого уголовного дела в Усолье

В Усолье-Сибирском с апреля 2019 по август 2025 года восемь жителей Иркутской области, по версии следствия, занимались организацией и участием в деятельности экстремистской организации. Возбуждено два уголовных дела — занятие высшего положения в преступной иерархии, организация деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области.
Как установили следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области, двое из обвиняемых, имеющие статус в криминальной иерархии, координировали деятельность запрещённой организации, используя личный авторитет. Один из них — 43-летний ранее судимый мужчина, признанный «положенцем» в 2019 году, контролировал Усолье-Сибирское и Усольский район. Он назначал «смотрящих», распределял поступающие в «общак» деньги, поддерживал осужденных в колониях и курировал распространения идеологии в регионе и за его пределами, включая СНГ.
Второй — 30-летний усольчанин, ранее судимый, исполнял роль «смотрящего с воли» за одной из колоний Иркутской области. Он координировал действия заключенных, разделяющих взгляды запрещенного движения.
Под их руководством шестеро мужчин вели агитационную работу: объясняли основы экстремистской идеологии, вовлекали новых участников, пропагандировали враждебное отношение к представителям власти и правоохранительных органов. Кроме того, фигуранты собирали и распределяли денежные средства для поддержки сторонников экстремистской идеологии, в том числе осуждённых, находящихся в колониях Иркутской области.
Мероприятия по задержанию проводились в Усолье-Сибирском, Ангарске, Братске и Ольхонском районе. Один из предполагаемых лидеров попытался скрыться, но был задержан в Краснодарском крае и этапирован в Иркутскую область.
Незаконная деятельность была выявлена в результате совместной работы сотрудников СК, полиции, ФСБ и ГУФСИН по Иркутской области. В рамках расследования проведены обыски. Изъяты банковские карты, средства связи, оружие, деньги и предметы с символикой запрещенной организации.
По ходатайству следствия судом четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся в местах лишения свободы, ещё двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.