Поколотившая маму с ребенком жительница Воронежа подала заявление в полицию

Речь идет об инциденте, произошедшем 23 августа на улице Ключникова. Девушка, прогуливавшаяся с двухлетней дочерью, попросила женщину с собакой убрать за испражнившимся питомцем. В ответ собачница начала ругаться матом, а затем и вовсе кинулась с кулаками.