Поколотившая маму с ребенком жительница Воронежа подала заявление в полицию

Об этом пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на областное УМВД.
Речь идет об инциденте, произошедшем 23 августа на улице Ключникова. Девушка, прогуливавшаяся с двухлетней дочерью, попросила женщину с собакой убрать за испражнившимся питомцем. В ответ собачница начала ругаться матом, а затем и вовсе кинулась с кулаками.
Мать малышки обратилась к педиатру. У ребенка диагностирован ушиб. Родительница пошла в полицию.
Как выяснили правоохранители, женщины знакомы. Конфликт мог разгореться из-за неприязненных отношений. Хозяйка собаки подала встречное заявление.