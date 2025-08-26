Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поколотившая маму с ребенком жительница Воронежа подала заявление в полицию

Жительница Воронежа напала на маму с маленьким ребенком из-за замечания и написала заявление в полицию.

Об этом пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на областное УМВД.

Речь идет об инциденте, произошедшем 23 августа на улице Ключникова. Девушка, прогуливавшаяся с двухлетней дочерью, попросила женщину с собакой убрать за испражнившимся питомцем. В ответ собачница начала ругаться матом, а затем и вовсе кинулась с кулаками.

Мать малышки обратилась к педиатру. У ребенка диагностирован ушиб. Родительница пошла в полицию.

Как выяснили правоохранители, женщины знакомы. Конфликт мог разгореться из-за неприязненных отношений. Хозяйка собаки подала встречное заявление.