В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 24-летней давности

В Новосибирской области местного жителя отправили под домашний арест до 21 октября по делу об убийстве 24-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Уголовное дело возбудили еще в 2001 году, когда пропавшего жителя Тогучина не смогли найти. По делу проходили трое подозреваемых. Но спустя время дело прекратили, так как доказать участие фигурантов в совершении преступления не удалось.
Но спустя 24 года к делу вернулись. В ходе расследования удалось установить, что 31 октября новосибирец вместе со своим знакомым убили потерпевшего, а затем сожгли его тело в печи.