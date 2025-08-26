Ричмонд
В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 24-летней давности

Его отправили под домашний арест до 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области местного жителя отправили под домашний арест до 21 октября по делу об убийстве 24-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уголовное дело возбудили еще в 2001 году, когда пропавшего жителя Тогучина не смогли найти. По делу проходили трое подозреваемых. Но спустя время дело прекратили, так как доказать участие фигурантов в совершении преступления не удалось.

Но спустя 24 года к делу вернулись. В ходе расследования удалось установить, что 31 октября новосибирец вместе со своим знакомым убили потерпевшего, а затем сожгли его тело в печи.