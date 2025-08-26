Авиарейс Лондон-Пекин совершил экстренную посадку в Нижневартовске

По данным канала, на борту воздушного судна обстановка остается спокойной. Паники среди пассажиров нет, все чувствуют себя хорошо и наблюдают местные пейзажи через иллюминаторы.
Авиалайнер вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Экипаж принял решение об экстренной посадке именно в этом городе благодаря благоприятным погодным условиям и оптимальной длине взлетно-посадочной полосы.
Как пишут «Известия», всего на борту находилось 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. Авиакомпания Air China уже приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт для дальнейшей перевозки.