Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейс Лондон-Пекин совершил экстренную посадку в Нижневартовске

После вынужденной посадки в Нижневартовске из-за технической неисправности двигателя, 265 пассажиров и членов экипажа рейса Лондон-Пекин ожидают прибытия запасного самолета.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Boeing 777−39L (ER) авиакомпании Air China, выполнявший рейс Лондон-Пекин, совершил экстренную посадку в российском Нижневартовске из-за отказа одного из двигателей. Сотни пассажиров находятся на борту уже более трех часов, ожидая разрешения ситуации. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, на борту воздушного судна обстановка остается спокойной. Паники среди пассажиров нет, все чувствуют себя хорошо и наблюдают местные пейзажи через иллюминаторы.

Авиалайнер вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Экипаж принял решение об экстренной посадке именно в этом городе благодаря благоприятным погодным условиям и оптимальной длине взлетно-посадочной полосы.

Как пишут «Известия», всего на борту находилось 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. Авиакомпания Air China уже приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт для дальнейшей перевозки.