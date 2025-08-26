Авиарейс Лондон-Пекин совершил экстренную посадку в Нижневартовске

Авиалайнер вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Экипаж принял решение об экстренной посадке именно в этом городе благодаря благоприятным погодным условиям и оптимальной длине взлетно-посадочной полосы.