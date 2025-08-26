«Разозлилась, что никто не подсказал дорогу». Белоруска приехала в Минск на экскурсию, заблудилась и разбила камнем окно

Белоруска разбила камнем окно, приехав на экскурсию в Минск. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Была злая и уставшая»: гостья столицы заблудилась и разбила окно из-за того, что никто ей не подсказал дорогу до дома", — сказано в сообщении.
В Советское РУВД обратилась минчанка с заявлением, что неизвестный разбил ее окно камнем. Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемой является 40-летняя жительница Гродненской области, которая приехала на экскурсию в Минск. Женщина призналась, что в момент прогулки она заблудилась.
«На улице Богдановича попыталась спросить дорогу у жильцов через домофон, но ответа не получила. Разозлившись, бросила камень в окно, а затем испугалась и убежала», — сообщили в милиции.
Свой поступок фигурантка объяснила семейными проблемами и призналась, что подобным образом «выплеснула злость». Ущерб составил более 300 рублей. Заведено уголовное дело.
