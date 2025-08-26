«Разозлилась, что никто не подсказал дорогу». Белоруска приехала в Минск на экскурсию, заблудилась и разбила камнем окно

В Советское РУВД обратилась минчанка с заявлением, что неизвестный разбил ее окно камнем. Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемой является 40-летняя жительница Гродненской области, которая приехала на экскурсию в Минск. Женщина призналась, что в момент прогулки она заблудилась.