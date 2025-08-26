Ссора переросла в поножовщину: В Италии гражданин Молдовы находится в критическом состоянии после конфликта с сожителем матери

По данным местной прессы, между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в жестокую драку. На место прибыли карабинеры и патруль местной полиции. Прибывшие нашли жертву у входа в дом — мужчина прикрывал раны на груди, из которых шла кровь. Неподалеку находился и агрессор. На месте также был обнаружен нож с лезвием 14 сантиметров, использованный при нападении.