Ссора переросла в поножовщину: В Италии гражданин Молдовы находится в критическом состоянии после конфликта с сожителем матери

В Италии молдаванин получил несколько ножевых ранений от сожителя матери и находится в критическом состоянии.
38-летний уроженец Республики Молдова в тяжелом состоянии оказался в больнице в Италии после того, как его шесть раз ударил ножом сожитель матери, 67-летний итальянец. Инцидент произошел вечером в среду, 20 августа 2025 года, в населенном пункте Галларате, регион Ломбардия, сообщает pulsmedia.md.
По данным местной прессы, между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в жестокую драку. На место прибыли карабинеры и патруль местной полиции. Прибывшие нашли жертву у входа в дом — мужчина прикрывал раны на груди, из которых шла кровь. Неподалеку находился и агрессор. На месте также был обнаружен нож с лезвием 14 сантиметров, использованный при нападении.
Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где его прооперировали. Он остается в критическом состоянии, врачи дают сдержанный прогноз. Нападавший, ранее судимый, был задержан и помещен в тюрьму.
