На Кубани будут судить мужчину, убившего 12-летнюю девочку

По версии следствия, вечером 1 сентября 2024 года обвиняемый встретил на проезжей части в хуторе Бураковском ехавшую на велосипеде 12-летнюю девочку, которую решил изнасиловать. Он напал на нее и вместе с велосипедом стащил с дороги на безлюдный участок. При этом довести до конца преступный умысел он не смог, поскольку школьница оказала ему сопротивление и попыталась убежать. Тогда обвиняемый догнал девочку и задушил, а затем выбросил тело погибшей вместе с велосипедом и частью ее вещей в русло реки Мокрая. Кроме того, обвиняемый похитил у убитой мобильный телефон, наушники и деньги.