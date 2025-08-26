Ричмонд
В Магнитогорске подрядчика осудят за мошенничество с муниципальным контрактом

Расследование уголовного дела в отношении представителя строительной фирмы завершено.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия городского УМВД России. Строительная компания в рамках муниципального контракта занималась капитальным ремонтом асфальта возле многопрофильного лицея Магнитогорска. Как оказалось, в прошлом году представитель подрядчика намеренно завысил в документах объемы утилизации строительного мусора. Таким образом, из бюджета было похищено больше 2,1 миллиона рублей.

Во время расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» обвиняемый полностью возместил причиненный муниципальному учреждению ущерб.

Расследование дела уже завершено. Теперь материалы отдадут в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения.