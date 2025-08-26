В Магнитогорске подрядчика осудят за мошенничество с муниципальным контрактом

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия городского УМВД России. Строительная компания в рамках муниципального контракта занималась капитальным ремонтом асфальта возле многопрофильного лицея Магнитогорска. Как оказалось, в прошлом году представитель подрядчика намеренно завысил в документах объемы утилизации строительного мусора. Таким образом, из бюджета было похищено больше 2,1 миллиона рублей.