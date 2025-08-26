В Прикамье госслужащая начисляла себе и подругам фальшивые льготные выплаты

Как рассказывает полиция, фигуранткой уголовного дела стала 34-летняя государственная служащая, живущая в одном из населённых пунктов. В январе 2021 года женщина по работе получила доступ к специализированной базе данных и решила воспользоваться ею в корыстных целях, чтобы украсть денег для себя и подруг.