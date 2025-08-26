В Прикамье госслужащая начисляла себе и подругам фальшивые льготные выплаты

Госслужащая из Пермского края начисляла себе и подругам фальшивые льготные выплаты, сообщает краевое ГУ МВД.
Как рассказывает полиция, фигуранткой уголовного дела стала 34-летняя государственная служащая, живущая в одном из населённых пунктов. В январе 2021 года женщина по работе получила доступ к специализированной базе данных и решила воспользоваться ею в корыстных целях, чтобы украсть денег для себя и подруг.
На протяжении четырёх лет женщина почти ежемесячно вносила фальшивые сведения о том, что у неё и подруг якобы имеются льготные категории. В частности, она самовольно назначала категории «ветеран труда», «многодетная малоимущая семья» и «инвалид общего заболевания». Благодаря ложным статусам она смогла начислять компенсации за оплату ЖКХ.
«При этом в процессе махинаций обвиняемая приписывала дополнительные нолики к полагающимся суммам, тем самым увеличивая размеры выплат в десятки раз», — рассказывает краевая полиция.
Преступления были выявлены работниками организации, которые сообщили об инциденте в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД. Правоохранители установили 46 эпизодов, которые нанесли ущерб в 35,5 миллиона рублей бюджетам РФ и Пермского края.
Сама госслужащая признала вину и частично возместила похищенное, находясь под подпиской о невыезде. Уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат» были расследованы и переданы на рассмотрение в суд.