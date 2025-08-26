Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье госслужащая начисляла себе и подругам фальшивые льготные выплаты

Обман обошёлся бюджету в 35 миллионов рублей.

Госслужащая из Пермского края начисляла себе и подругам фальшивые льготные выплаты, сообщает краевое ГУ МВД.

Как рассказывает полиция, фигуранткой уголовного дела стала 34-летняя государственная служащая, живущая в одном из населённых пунктов. В январе 2021 года женщина по работе получила доступ к специализированной базе данных и решила воспользоваться ею в корыстных целях, чтобы украсть денег для себя и подруг.

На протяжении четырёх лет женщина почти ежемесячно вносила фальшивые сведения о том, что у неё и подруг якобы имеются льготные категории. В частности, она самовольно назначала категории «ветеран труда», «многодетная малоимущая семья» и «инвалид общего заболевания». Благодаря ложным статусам она смогла начислять компенсации за оплату ЖКХ.

«При этом в процессе махинаций обвиняемая приписывала дополнительные нолики к полагающимся суммам, тем самым увеличивая размеры выплат в десятки раз», — рассказывает краевая полиция.

Преступления были выявлены работниками организации, которые сообщили об инциденте в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД. Правоохранители установили 46 эпизодов, которые нанесли ущерб в 35,5 миллиона рублей бюджетам РФ и Пермского края.

Сама госслужащая признала вину и частично возместила похищенное, находясь под подпиской о невыезде. Уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат» были расследованы и переданы на рассмотрение в суд.