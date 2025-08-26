Четверо детей и женщина пострадали в ДТП с фурой в Аларском районе

Как сообщает Госавтоинспекция, 29-летний водитель Infiniti выехал на встречную полосу движения, по которой следовала встречная Peugeot. Мужчина за рулем Peugeot попытался избежать столкновения, не справился с управлением и врезался в фуру, которая следовала по «встречке».