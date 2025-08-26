Ричмонд
Четверо детей и женщина пострадали в ДТП с фурой в Аларском районе

Авария случилась после выезда на «встречку» иномарки на трассе «Сибирь».

Источник: ГАИ

В Аларском районе произошло ДТП с пострадавшими детьми и женщиной. Авария случилась на участке федеральной автодороги «Сибирь» сегодня утром, 26 августа. Известно, что участниками ДТП стали автомобили Infiniti и Peugeot, а также грузовая машина Scania, передает ИА IrkutskMedia.

Как сообщает Госавтоинспекция, 29-летний водитель Infiniti выехал на встречную полосу движения, по которой следовала встречная Peugeot. Мужчина за рулем Peugeot попытался избежать столкновения, не справился с управлением и врезался в фуру, которая следовала по «встречке».

В результате 31-летняя пассажирка Peugeot и еще четверо детей от 2 до 11 лет получили различные травмы, пострадавших доставили в медучреждение.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с пострадавшими несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе надзорного органа Приангарья.

Ранее сообщалось, что в период с 18 по 24 августа в ДТП на дорогах Иркутска пострадали двое несовершеннолетних. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедших аварий.