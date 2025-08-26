15 часов до катастрофы. Как в 1988 году разбился самолёт L-410

26 августа 1988 года L-410 направлялся по маршруту Батагай — Маган — Ленск — Киренск — Иркутск. На борту самолёта было четыре человека. Два пилота и два пассажира. Один из них был приёмным сыном пилота. Он только поступил в лётное училище. Однако никто и представить не мог, что это будет их последний рейс, а парню так и не суждено переступить через порог учебного заведения. Подробнее рассказываем в материале irk.aif.ru.