15 часов до катастрофы. Как в 1988 году разбился самолёт L-410

26 августа 1988 года L-410 направлялся по маршруту Батагай — Маган — Ленск — Киренск — Иркутск. На борту самолёта было четыре человека. Два пилота и два пассажира. Один из них был приёмным сыном пилота. Он только поступил в лётное училище. Однако никто и представить не мог, что это будет их последний рейс, а парню так и не суждено переступить через порог учебного заведения. Подробнее рассказываем в материале irk.aif.ru.
Пиолоты решили не отдыхать.
В тот злополучный день пилоты провели на рабочем месте почти 12 часов. Они прилетели в Киренск в 12:37 по московскому времени и могли отдохнуть, но решили сразу лететь до Иркутска.
«Рабочее время экипажа составило 11 часов 45 минут, в том числе налёт — 6 часов 17 мин. Экипаж, в нарушение инструкции, принял решение следовать в Иркутск» , — сообщается на авиацонном сайте airdisaster.ru.
Пилоты получили сообщение от диспетчера иркутского аэропорта о том, что сейчас чинят взлётно-посадочную полосу и посадить самолёт не получится. L-410 отложил полёт до Иркутска. Диспетчер направил их в учреждение для пилотов, чтобы восстановиться. Но они туда не отправились. Видимо экипаж хотел быстрее закончить работу и вернуться домой. Как только диспетчер сообщил, что аэропорт открылся и самолёт полетел до Иркутска.
Грубые ошибки пилотов и диспетчеров.
Пилоты L-410 допустили много мелких ошибок, которые в совокупности и привели к авиакатастрофе. Экипаж не доложил диспетчерам о полученном прогнозе погоды и плане посадки. Пилоты неправильно доложили точку пролёта. Они указали зону посёлка Усть-Ордынского, но в это время летели над Ользонами — рядом, но в 35 км.
По мере приближения к Иркутску экипаж допустил ошибки в нарушений обмена информации. Так, экипаж не сообщил диспетчеру о получении информации о погоде и условиях посадки, а диспетчер не потребовал этого доклада.
«Диспетчер разрешил снижение с 3000 до 2100 метров и после пролета дальнего радиомаяка самолет перешёл под управление диспетчера круга (ответственного за полеты в зоне аэропорта), который также не запросил подтверждения получения информации, а экипаж снова не доложил о выбранном способе посадки», — говорится на авиационном портале.
Получилось так, что и диспетчер нарушил регламент. Поэтому экипаж действовал без актуальных прогнозов погоды. Диспетчеры не знали о том, какие решения принимали пилоты.
Разбились в 21 километре от аэропорта Иркутска.
При заходе на посадку пилоты совершили очередную серьезную ошибку с высотомерами, а диспетчеры не проконтролировали это.
«Диспетчер круга дал указание снижаться до эшелона перехода 1800 метров. Снижение проходило в простых метеоусловиях, ночью. На переходе к эшелону экипаж не произвел установку давления на высотомерах и не доложил диспетчеру. В свою очередь, диспетчер круга, не получив доклада, не потребовал от экипажа подтвердить установку давления», — указано на airdisaster.ru.
Из-за этой ошибки приборы показывали неправильную высоту — разница составляла около 500 метров. Это стало роковой ошибкой. Экипаж по указанию диспетчера начал снижение до 900 метров по приборам (реальная высота в этот момент составляла 390 метров). Самолет выполнил третий разворот, занял высоту 700 метров по приборам (190 метров реальной высоты) и продолжил движение к точке четвертого разворота. После этого экипаж сообщил диспетчеру: «Борт 235, выходим на четвертый разворот, высота 700 метров».
На самом деле они уже были близко к земле.
«235, на четвертом, 700 м», — доложили пилоты после четвертого разворота. Диспечер передал экипажу команду перейти на связь с диспетчером посадки. Однако пилоты не успели выйти на связь, через 2 секунды в 17:18:10 самолет задел верхушки деревьев высотой 25−35 метров. Наконец поняв ситуацию, пилоты пытались спасти самолёт и свои жизни.
Экипаж дал двигателям взлетный режим, но высоты не хватило — через 114 метров произошло лобовое столкновение с деревом. Самолет, падая, продолжал сталкиваться с большими деревьями, разрушился и частично сгорел. Все находящиеся на борту погибли.
Комиссия, которую создали для выяснения причин катастрофы, позже определила, что катастрофа произошла из-за грубых ошибок пилотов.