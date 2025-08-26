Бастрыкин поручил оказать помощь в спасении альпинистки Наговициной

Ранее стало известно, что тело погибшего 10 лет назад альпиниста Михаила Ишутина лежит с другой стороны камня, возле которого сейчас находится Наталья Наговицина. Ишутин имел звание «Cнежный барс», а за свою спортивную карьеру он совершил более 400 восхождений.