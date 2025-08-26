Бастрыкин поручил оказать помощь в спасении альпинистки Наговициной

— Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки, — говорится в Telegram-канале СК.
Председатель также поручил предоставить ему оперативный доклад о проделанной работе.
Сын Наговициной обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать.
Ранее стало известно, что тело погибшего 10 лет назад альпиниста Михаила Ишутина лежит с другой стороны камня, возле которого сейчас находится Наталья Наговицина. Ишутин имел звание «Cнежный барс», а за свою спортивную карьеру он совершил более 400 восхождений.
