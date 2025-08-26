Наговицина находится у камня с телом альпиниста, погибшего 10 лет назад

Эвакуация тела затруднительна, заявил Овчинников.
«Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина», — передает слова Овчинникова ТАСС. Он отметил, что его приятель, опытный альпинист и мастер спорта, также погиб в этом месте.
Овчинников добавил, что ранее уже предпринимались безуспешные попытки эвакуации тел с пика Победы. Так, специально подготовленная экспедиция из Архангельска пыталась спасти тело Ишутина, однако из-за экстремальных погодных условий, лавинной опасности и сложного состояния маршрута сделать это не удалось.
Координатор подчеркнул, что проведение таких операций сопряжено с высоким риском для жизни спасателей, что ставит под вопрос возможность организации новой миссии по эвакуации тела Наговициной. Работы по ее спасению уже были приостановлены из-за нелетной погоды, которая не позволила даже использовать дрон в понедельник.