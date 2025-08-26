Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наговицина находится у камня с телом альпиниста, погибшего 10 лет назад

Тело погибшего десять лет назад альпиниста Михаила Ишутина находится буквально в нескольких метрах от его коллеги Натальи Наговициной — по другую сторону того же камня. Об этом рассказал старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

Эвакуация тела затруднительна, заявил Овчинников.

«Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина», — передает слова Овчинникова ТАСС. Он отметил, что его приятель, опытный альпинист и мастер спорта, также погиб в этом месте.

Овчинников добавил, что ранее уже предпринимались безуспешные попытки эвакуации тел с пика Победы. Так, специально подготовленная экспедиция из Архангельска пыталась спасти тело Ишутина, однако из-за экстремальных погодных условий, лавинной опасности и сложного состояния маршрута сделать это не удалось.

Координатор подчеркнул, что проведение таких операций сопряжено с высоким риском для жизни спасателей, что ставит под вопрос возможность организации новой миссии по эвакуации тела Наговициной. Работы по ее спасению уже были приостановлены из-за нелетной погоды, которая не позволила даже использовать дрон в понедельник.