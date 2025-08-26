В Иркутской области задержали лидеров экстремистского движения и их сообщников

Главными подозреваемыми стали два человека, которые, по версии следствия, занимали высшее положение в преступной иерархии. Один из них, 43-летний ранее судимый мужчина, имел статус «криминального авторитета» с 2019 года и был известен не только в области, но и в странах СНГ. Он контролировал Усолье-Сибирское и Усольский район, лично распоряжался так называемым «общаком» — неформальной воровской казной, назначал «смотрящих» и оказывал финансовую поддержку осужденным. Второй подозреваемый, 30-летний житель Усолья-Сибирского, неоднократно судимый, являлся «смотрящим с воли» за одной из колоний и координировал деятельность сторонников движения внутри исправительного учреждения.