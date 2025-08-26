В Иркутской области задержали лидеров экстремистского движения и их сообщников

В Иркутской области задержали восемь человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистского движения. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и МВД региона, их искали в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Ольхонском районе.
Главными подозреваемыми стали два человека, которые, по версии следствия, занимали высшее положение в преступной иерархии. Один из них, 43-летний ранее судимый мужчина, имел статус «криминального авторитета» с 2019 года и был известен не только в области, но и в странах СНГ. Он контролировал Усолье-Сибирское и Усольский район, лично распоряжался так называемым «общаком» — неформальной воровской казной, назначал «смотрящих» и оказывал финансовую поддержку осужденным. Второй подозреваемый, 30-летний житель Усолья-Сибирского, неоднократно судимый, являлся «смотрящим с воли» за одной из колоний и координировал деятельность сторонников движения внутри исправительного учреждения.
— Остальные шестеро участников группы, занимавшие более низкое положение, выполняли указания лидеров. Они активно пропагандировали преступную идеологию, вовлекали новых участников, проводили агитационные беседы, разъясняли основы экстремистских понятий и даже собирали деньги для поддержки единомышленников, в том числе и в тюрьмах. Во время обысков по месту жительства задержанных были изъяты вещественные доказательства: средства связи, банковские карты, оружие, денежные средства и предметы с символикой запрещенной организации, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Следователи завели уголовные дела по целому ряду статей, включая занятие высшего положения в преступной иерархии, а также организацию и участие в деятельности экстремистской организации. Четверым обвиняемым суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двое уже находятся в местах лишения свободы по другим делам, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств.
Противоправная деятельность выявлена и пресечена во взаимодействии с оперативниками ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области.
