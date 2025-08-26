Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске пенсионерка лишилась 15 000 рублей, которые перевела на свою карту

Пожилая минчанка лишилась крупной суммы денег после перевода на свою карту.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка лишилась 15 000 рублей, которые перевела на свою карту. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Пенсионерка перевела наличные на свою карту, но аферисты и с нее списали деньги», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в мессенджере 71-летней жительнице Минска позвонил якобы оператор сотовой связи. Звонивший предложил продлить договор на оказание услуг. Для этого нужно было перейти по ссылкам из личных сообщений, а затем установить программу удаленного доступа.

«Таким способом преступники завладели логином и паролем от интернет-банкинга женщины», — обратили внимание в милиции.

После этого пожилой минчанке позвонил лжеправоохранитель. Звонивший сообщил, что ранее женщина общалась с мошенниками, в связи с этим у нее дома пройдет обыск. Для того, чтобы сохранить накопления, неизвестный порекомендовал пенсионерке временно зачислить наличные средства на ее же собственную банковскую карту.

«Пенсионерка пополнила свой счет, а спустя время обнаружила, что с него пропали более чем 15 000 рублей», — привели подробности в ведомстве.

Проведенная проверка показала, что аферисты при помощи реквизитов, которые ранее были получены, смогли сами зайти в приложение интернет-банкинга минчанки и вывести деньги на зарубежные счета. По указанному факту заведено уголовное дело.

Тем временем в Гродно владелец автокомиссионки не купил авто клиентки из-за ее странного поведения.

Кстати, сильный ветер снес кровли или шифер с шести зданий под Ляховичами.

Ранее экс-глава Минздрава Владимир Караник рассказал о стандартах и протоколах лечения в Беларуси: «Не можете делать стандартную операцию в районной больнице — не делайте никакую».