В Минске пенсионерка лишилась 15 000 рублей, которые перевела на свою карту. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Пенсионерка перевела наличные на свою карту, но аферисты и с нее списали деньги», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в мессенджере 71-летней жительнице Минска позвонил якобы оператор сотовой связи. Звонивший предложил продлить договор на оказание услуг. Для этого нужно было перейти по ссылкам из личных сообщений, а затем установить программу удаленного доступа.
«Таким способом преступники завладели логином и паролем от интернет-банкинга женщины», — обратили внимание в милиции.
После этого пожилой минчанке позвонил лжеправоохранитель. Звонивший сообщил, что ранее женщина общалась с мошенниками, в связи с этим у нее дома пройдет обыск. Для того, чтобы сохранить накопления, неизвестный порекомендовал пенсионерке временно зачислить наличные средства на ее же собственную банковскую карту.
«Пенсионерка пополнила свой счет, а спустя время обнаружила, что с него пропали более чем 15 000 рублей», — привели подробности в ведомстве.
Проведенная проверка показала, что аферисты при помощи реквизитов, которые ранее были получены, смогли сами зайти в приложение интернет-банкинга минчанки и вывести деньги на зарубежные счета. По указанному факту заведено уголовное дело.
