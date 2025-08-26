В Минске пенсионерка лишилась 15 000 рублей, которые перевела на свою карту

После этого пожилой минчанке позвонил лжеправоохранитель. Звонивший сообщил, что ранее женщина общалась с мошенниками, в связи с этим у нее дома пройдет обыск. Для того, чтобы сохранить накопления, неизвестный порекомендовал пенсионерке временно зачислить наличные средства на ее же собственную банковскую карту.